«Ахмат» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на игру 26-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.95.

«Грозненский «Ахмат» завис в середине турнирной таблицы, на девятом месте, ни вверх, ни вниз команда Станислава Черчесова не сдвинется. И вот «Ахмат» дома играет против «Балтики», которая сейчас на четвёртом месте в турнирной таблице, обходя московский «Спартак» по личным встречам. Возвращается Талалаев. Не знаю, вернётся он к бровке или нет, он только как бы получил разрешение от врачей на выписку. Этим матчем просто заканчивается дисквалификация Андрея Талалаева, но не факт, что он будет с командой в Грозном. Может быть, ещё недельку отдохнёт и уже в следующем матче будет с командой рядом и в раздевалке, и у поля.

Достаточно сложный матч для прогноза, потому что «Ахмат» вроде неплохие отрезки демонстрирует, но в последних трёх турах он потерпел два поражения. Сначала уступили «Краснодару» в равной игре, потом была ничья с «Крыльями», где откровенно «Ахмату» повезло, ну и проиграли «Спартаку», хотя имели два момента при счёте 0:0. Реализуй те шансы, могло всё пойти иначе, но не реализовали, не пошло иначе, пропустили три мяча за тайм и уступили «Спартаку».

Дома, зная требовательность Черчесова, зная его амбициозность, даже независимо от того, что «Ахмат» не опустится ниже в турнирной таблице, да и не поднимется, всё равно игра чрезвычайно важна для хозяев. Я жду много борьбы, много единоборств от матча «Ахмат» — «Балтика», как всегда, много будет длинных передач, много подборов. И вот здесь, если «Ахмат» не уступит балтийцам, то у него хороший шанс не проиграть. Да, не сыграет Сидоров, но есть Хлусевич, он его может заменить по позиции.

Я думаю, что такой тяни-толкай будет в этом матче. Учитывая, что «Балтика» в последних трёх играх пропустила шесть, ей надо очень аккуратно, правильно действовать в обороне.

«Тотал меньше 2.5» вижу здесь, но думаю, что «Балтика» всё-таки не проиграет. Вот такое комбо за 1.95 — мой прогноз на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».