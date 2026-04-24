«Локомотив» — «Авангард»: назван фаворит первого матча

24 апреля состоится первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение ярославцам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, а победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 3.00.

Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ожидают низкую результативность. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте оценён в 12.5.