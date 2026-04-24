«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 2.95.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
«Противостояние данных команд в рамках плей-офф Кубка Гагарина за последние сезоны стало уже классикой, которая неизменно приглашает нас на самый настоящий аттракцион драмы и замечательного хоккея. В предыдущих двух сезонах «Локомотив» и «Авангард» дважды добирались до седьмого матча в серии. Оба раза итоговую победу одерживала команда из Ярославля, но сейчас «Авангард» видится чуть ли не самым сильным коллективом в данном розыгрыше Кубка Гагарина.

«Авангард» уже почувствовал все прелести плей-офф, проведя тяжелейшую серию с московским ЦСКА. Там подопечные Ги Буше справились относительно быстро с соперником, но в каждой игре всё могло склониться и в пользу армейцев. «Авангард» уже понял, что в матчах на вылет серьёзные соперники не будут отдавать и сантиметра льда, прокатов в этих играх минимум.

А вот Ярославль одолел уфимский «Салават Юлаев» достаточно академично в четырех встречах, забрасывая поочерёдно одну, две, три и четыре шайбы. «Локомотив», конечно, получил ощутимое сопротивление. Однако полуфинал этого сезона с «Авангардом» — совершенная иная история. И она начнётся в свете всего вышеописанного с победы омичей, которые уже больше втянулись в данный розыгрыш Кубка Гагарина», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

