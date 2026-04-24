Показать ещё Все новости
«Локомотив» — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на игру Кубка Гагарина 24 апреля

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 3.04.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» в нынешнем плей-офф играет лучше, чем ожидалось. В способности строго дисциплинированно обороняться, сводя к минимуму угрозы своим воротам, омичи превзошли даже ЦСКА. Лидеры сибирского клуба демонстрируют образцовую эффективность, забивая именно тогда, когда требуется. Да и Серебряков пока выглядит лучшим по игре вратарём кубковой весны.

Поэтому первый матч должны брать гости. Если уж «Локомотив» тяжело вкатывался в серии со «Спартаком» и «Салаватом», теперь у ярославцев соперник совсем иного уровня. Ошибок и недочётов «Авангард» не прощает. Если этот полуфинал затянется, фаворитом будет чемпион – за счёт глубины состава и большего кубкового опыта. Но пока советовал бы ставить на омичей. И, конечно, на крайне скромную результативность. Пока обе команды свежие, ошибаться они почти не будут. И вряд ли забьют сегодня больше пяти шайб на двоих», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

