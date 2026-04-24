«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Анатолия Катрича на матч полуфинала КХЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.30.

«Действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» подходит к полуфиналу в оптимальном состоянии. У команды Боба Хартли лучшая оборона в лиге (135 пропущенных шайб в регулярке, всего две — в серии с «Салаватом»). Ярославцы уверенно разобрались со «Спартаком» (4-1) и «Салаватом Юлаевым» (4-0). Быстрый и атакующий хоккей «Авангарда» разобьётся о вязкую и дисциплинированную оборону «Локомотива», который навязывает силовую борьбу и нейтрализует лидеров соперника. При поддержке трибун, свежести после короткой серии и чемпионской ментальности «Локомотив» обязан подтверждать статус фаворита и начинать серию с победы», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».