«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Гагарина в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.93.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Полуфинал начинается с самой «взрослой» пары этого плей-офф. Здесь не будет серии, где одна команда просто задавит темпом и уедет на классе. «Локомотив» и «Авангард» умеют играть на нервах, терпеть и превращать матч в шахматы, где один неверный шаг стоит игры.

Да, по регулярке обе встречи сезона остались за Омском — 4:1 и 3:0. Но плей-офф — другой мир. В Ярославле сейчас есть главное — структурная оборона плюс Исаев, который во втором раунде давал команде ощущение бетонной надёжности. «Локомотив» в таких матчах не пытается сломать соперника красотой — он просто душит, «пережёвывает» и ждёт окно. А Омск при Буше научился жить под давлением и в овертаймах выглядит очень мощно, но в первых играх серии часто решают не эмоции, а дисциплина и цена удаления.

Жду плотный старт без разгона в «качели» и голевой перестрелки. «Локомотив» дома будет пытаться забрать контроль сменами и средней зоной, «Авангард» — играть максимально аккуратно и искать свои шансы через контратаки и спецбригады. Здесь легко представить матч, где всё решат один-два эпизода и реализация одного большинства. Поэтому мне нравится аккуратный вариант через хозяев и «низ»: Ярославль чаще чувствует себя комфортно именно в таком сценарии», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

