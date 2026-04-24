«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Гагарина в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 5.5 за 1.93.

«Полуфинал начинается с самой «взрослой» пары этого плей-офф. Здесь не будет серии, где одна команда просто задавит темпом и уедет на классе. «Локомотив» и «Авангард» умеют играть на нервах, терпеть и превращать матч в шахматы, где один неверный шаг стоит игры.

Да, по регулярке обе встречи сезона остались за Омском — 4:1 и 3:0. Но плей-офф — другой мир. В Ярославле сейчас есть главное — структурная оборона плюс Исаев, который во втором раунде давал команде ощущение бетонной надёжности. «Локомотив» в таких матчах не пытается сломать соперника красотой — он просто душит, «пережёвывает» и ждёт окно. А Омск при Буше научился жить под давлением и в овертаймах выглядит очень мощно, но в первых играх серии часто решают не эмоции, а дисциплина и цена удаления.

Жду плотный старт без разгона в «качели» и голевой перестрелки. «Локомотив» дома будет пытаться забрать контроль сменами и средней зоной, «Авангард» — играть максимально аккуратно и искать свои шансы через контратаки и спецбригады. Здесь легко представить матч, где всё решат один-два эпизода и реализация одного большинства. Поэтому мне нравится аккуратный вариант через хозяев и «низ»: Ярославль чаще чувствует себя комфортно именно в таком сценарии», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».