«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Дарьи Мироновой на игру полуфинальной серии КХЛ
Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: ТМ 1.5 в первом периоде за 1.59.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Дуэль двух североамериканских специалистов обещает быть драматичной. Но там, где Ги Буше учился, Боб Хартли преподавал. Главная интрига — как недельная пауза отразится на коллективах. Игровой ритм сбился у обоих. «Локомотив» потерпел одно поражение в девяти матчах плей-офф — 1:2 в овертайме от «Спартака» почти месяц назад. Это был хороший урок для лидера Запада, неожиданно уступившего на своей территории во второй игре первого раунда. А вот с «Салаватом» ярославцы управились за четыре встречи, засушив три из них. Впереди соперник посложнее.

Даже если Хартли в этом не признается, «Авангард» занимает особое место в его сердце и резюме. Давление, дисциплину и североамериканский хоккей омичам прививал именно он. При Хартли Дамир Шарипзянов вырос до самого крепкого и результативного защитника КХЛ. Так что в определённых моментах Дамир будет демонстрировать соперникам то, чему его научил бывший наставник.

Омичи сыграли по пять раз в каждой серии, один раз уступив дома «Нефтехимику» (3:4 в ОТ) и в гостях ЦСКА (1:3). Константин Окулов набрал 8+6 в 10 матчах. Это незаменимый специалист для «ястребов». Так же, как и Потуральски с его чёткостью на вбрасываниях. За пять встреч с армейцами команда лишь дважды реализовала большинство. Но и «Локомотив» не может похвастаться крепкостью в этом компоненте. Ожидаем армейскую дисциплину, бесконечный форчекинг и минимум свободного пространства. Оба соперника будут давить и отнимать даже миллиметры площадки.

Для Ги Буше эта серия имеет особое значение именно из-за встречи с уже состоявшимся в КХЛ специалистом. Стиль у обоих примерно одинаковый, весь расчёт — на контроль игры в равных составах, грамотную оборону и использование моментов. А их будет немного. Два сезонных матча завершились в пределах пяти голов, а в первых периодах — не больше одного. Карты может сбить лишь один момент — долгая пауза между раундами. Но жду продолжения тренда первых периодов», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

