«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на стартовый матч серии Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.70.

«Перед началом плей-офф ставил на омичей как на главных фаворитов Кубка Гагарина, но тот нервоз, в который периодически впадает Ги Буше, заставляет сделать прогноз в пользу «Локомотива». У Боба Хартли поначалу в Ярославле всё было непросто, однако он понапрасну нервничать и орать на скамейке не будет. Опытнейший тренер без особых проблем прошёл два первых раунда плей-офф, и сейчас «Локомотив» всё больше напоминает прошлогоднюю машину, забравшую кубок.

При этом омичи понесли существенные потери — участие в серии Семёна Чистякова, Вячеслава Войнова и Александра Волкова под вопросом, а Иван Игумнов точно не сыграет. Ярославцы же — в оптимальном составе под предводительством нестареющего Александра Радулова. Не так ярок в плей-офф Егор Сурин, но раскрываются остальные, да и состав у «Локомотива» очень ровный.

В прошлом плей-офф омичи чуть не выбили ярославцев, однако во многом это было обусловлено игрой вратаря Никиты Серебрякова. Чтобы и на этот раз пройти основательный «Локомотив», нужно как минимум такое же чудо от Серебрякова. Тем не менее в первой игре серии не жду высокой результативности — команды наверняка будут очень осторожны. Поэтому не жду в этом матче больше четырёх заброшенных шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».