«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на стартовый матч серии Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: ТМ 4.5 за 1.70.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 08:43 (5x5)     0:2 Потуральски (Фьоре) – 19:59 (5x5)     0:3 Лажуа (Потуральски, Маклауд) – 23:10 (5x4)     0:4 Чеккони (Рашевский, Маклауд) – 31:28 (5x5)     1:4 Алексеев (Елесин, Полунин) – 33:45 (5x5)     1:5 Лажуа (Окулов, Шарипзянов) – 41:09 (5x4)     2:5 Шалунов (Рафиков, Сергеев) – 43:05 (5x4)    

«Перед началом плей-офф ставил на омичей как на главных фаворитов Кубка Гагарина, но тот нервоз, в который периодически впадает Ги Буше, заставляет сделать прогноз в пользу «Локомотива». У Боба Хартли поначалу в Ярославле всё было непросто, однако он понапрасну нервничать и орать на скамейке не будет. Опытнейший тренер без особых проблем прошёл два первых раунда плей-офф, и сейчас «Локомотив» всё больше напоминает прошлогоднюю машину, забравшую кубок.

При этом омичи понесли существенные потери — участие в серии Семёна Чистякова, Вячеслава Войнова и Александра Волкова под вопросом, а Иван Игумнов точно не сыграет. Ярославцы же — в оптимальном составе под предводительством нестареющего Александра Радулова. Не так ярок в плей-офф Егор Сурин, но раскрываются остальные, да и состав у «Локомотива» очень ровный.

В прошлом плей-офф омичи чуть не выбили ярославцев, однако во многом это было обусловлено игрой вратаря Никиты Серебрякова. Чтобы и на этот раз пройти основательный «Локомотив», нужно как минимум такое же чудо от Серебрякова. Тем не менее в первой игре серии не жду высокой результативности — команды наверняка будут очень осторожны. Поэтому не жду в этом матче больше четырёх заброшенных шайб», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Хоккей: «Локомотив» и «Авангард» начинают полуфинал Кубка Гагарина
Хоккей: «Локомотив» и «Авангард» начинают полуфинал Кубка Гагарина
