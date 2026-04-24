«Монреаль» — «Тампа»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Монреаль» — «Тампа».

«Второй матч серии не без удачи, но завершился 3:2 в пользу «Тампы». Снова овертайм, драки, нервы, странные судейские реакции и грязь. Не совсем понятны стратегические решения Джона Купера. Наконец-то спустя 16 игр плей-офф забил и Никита Кучеров.

Главным героем встречи стал Брэндон Хагель, который отрабатывает за всех и на всех участках. Он записал на свой счёт первый в плей-офф «хет-трик Горди Хоу»: открыл счёт, сделал передачу и подрался с дерзким Слафковски. «Монреаль» по-прежнему быстро двигается, летает по всей площадке, бьёт исподтишка или откровенно устраивает грязь. Андерсон открыто охотится за лидерами «Тампы», но при этом успевает забивать во втором матче подряд. Удивляют слабые судейские решения. Арбитры не успевают следить за всеми событиями и допускают дикие ошибки, выписывая наказания не тем игрокам. Но это плей-офф, и разбираться нет времени.

«Молнии» приехали на самую большую и громкую арену в Северной Америке, а значит, у команды прибавится стресса, однако исчезнет возможность коммуникаций на льду. Будет слишком громко. «Монреаль» играет целостно, как одно звено, каждый друг за друга, бесконечное давление. И когда бойцы «Канадиенс» выводят «Тампу» на эмоции и драки, то открывают путь для Сузуки, Кофилда, Слафковски и Демидова. «Лайтнинг» не могут позволить себе разбрасываться игровиками, иначе некому будет забивать. В плане тренерских решений Мартен Сан-Луи грамотнее и оригинальнее по одной простой причине — он играл в хоккей. У Джона Купера нет привычных для него мощных помощников, которые управляют игрой. Поэтому нет структуры и надёжной обороны. На данный момент команда держится за счёт индивидуальных действий.

Проблемы «молний» из двух предыдущих игр никуда не делись, а наоборот, прибавились — голы даются тяжело, да и трибуны будут давить не меньше, чем «Монреаль» на льду. Два предыдущих матча уложились в шесть голов, несмотря на большое количество удалений. Здесь отмечаем солидную работу вратарей. Думаю, и данная встреча также уложится в шесть шайб», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».