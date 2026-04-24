«Бетис» — «Реал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Примеры

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Бетис» — «Реал».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.35.

«Бетис» на прошлой неделе завершил выступление в еврокубках, команда из Испании в 1/4 финала Лиги Европы по сумме двух встреч уступила «Браге» с общим счётом 3:5. Теперь коллектив Мануэля Пеллегрини может сосредоточиться на чемпионате страны, где до прошлого тура не побеждал в семи матчах подряд. На этой неделе «Бетис» ездил в гости к «Жироне» и пропустил уже в начале встречи, но на перерыв команды ушли при счёте 1:1. Дальше гости вышли вперёд, но хозяева через несколько минут сравняли счёт. Судьбу встречи решил гол «Бетиса» на 80-й минуте, который забил Рикельме, а Эз Абде записал на свой счёт третье результативное действие.

Мадридский «Реал» на прошлой неделе тоже вылетел из еврокубков, но из Лиги чемпионов, где проиграл оба матча «Баварии». Неудача в Мюнхене стала для «Королевского клуба» четвёртой игрой без побед подряд, две из которых пришлись на Ла Лигу, из-за чего мадридцы отпустили «Барселону» вперёд уже на девять очков. В прошлом туре на «Сантьяго Бернабеу» приезжал «Алавес», который неплохо выглядит в последнее время. «Реал» забил в каждом из таймов: в первом — Килиан Мбаппе, а во втором отличился Винисиус. Гостей хватило лишь на гол престижа в компенсированное время, а матч завершился победой хозяев 2:1.

Мадридцы за шесть туров до конца чемпионата всё ещё имеют шанс на титул, но отыграть отставание даже при наличии очной встречи практически невозможно. «Бетис» пока занимает пятую строчку, а будет ли она путёвкой в Лигу чемпионов или нет — пока неясно. В любом случае пятёрка гарантирует участие в еврокубках, а значит, команда Мануэля Пеллегрини будет стараться не опускаться ниже. Матчи между этими командами часто получаются яркими, в первом круге было шесть мячей, хотелось бы и сейчас увидеть много», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».