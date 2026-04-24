«Сандерленд» — «Ноттингем Форест»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Сандерленд» — «Ноттингем Форест».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Вечером 24 апреля встречей «Сандерленд» — «Ноттингем Форест» откроется вторая часть 34-го тура АПЛ. Если для «Сандерленда», обеспечившего себе прописку в АПЛ на будущий сезон (46 очков, 11-е место), этот матч скорее важен для укрепления своего авторитета после восьмилетнего отсутствия в элите, то для «Ноттингема» это игра жизни. Впрочем, для «лесников», идущих на 16-м месте с 36 очками (в пяти от зоны вылета), каждая встреча из пяти оставшихся до финиша сезона будет в статусе финала. А из этих пяти, не считая выезда в Сандерленд, «Ноттингему» три проводить в гостях — против «Челси», «Астон Виллы» и «Манчестер Юнайтед», то есть команд, отчаянно борющихся за места в Лиге чемпионов.

Это первая домашняя игра «Сандерленда» с «Ноттингемом» после поражения со счётом 0:1 в сентябре 2017 года, когда обе команды выступали в Чемпионшипе, и первая — в Премьер-лиге после ничьей 1:1 в марте 1997 года. «Ноттингем» проиграл «Сандерленду» шесть из семи последних матчей в лиге (не только в АПЛ), за исключением гостевой победы со счётом 1:0 в сентябре 2017-го. В начале этого сезона «лесники» уступили «чёрным котам» 0:1 (гол на счету Омара Альдерете). «Сандерленд» ни разу не выигрывал встречи Премьер-лиги в пятницу — это единственный день недели, в который им пока не удалось одержать победу.

В пятницу ожидается богатая на голы встреча. Исход здесь предсказать довольно сложно, поэтому лучше обратить внимание на голы. Считаю, что обе команды в этом матче смогут отличиться», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».