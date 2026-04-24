Эксперты назвали фаворита РПЛ за четыре тура до финиша

В РПЛ завершился 26-й тур. После него в чемпионате снова сменился лидер — «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0), а «Краснодар» победил «Спартак» (2:1). Таким образом, команда Мурада Мусаева снова впереди на одно очко.

Букмекеры обновили коэффициенты на чемпионство. Аналитики считают шансы «Краснодара» и «Зенита» равными — на любую из команд можно поставить за 1.90. Перед туром вероятность успеха команды Сергея Семака оценивали в 1.30, а на «Краснодар» давали 3.75.

Шансы «Локомотива» оценили в 250.00 (было 100.00). Железнодорожники отстают от лидера на восемь очков.

Сделать ставку на чемпионство «Балтики» можно за 5000.00 (было 300.00). Калининградцы теперь отстают от лидера на 11 очков, сыграв вничью с «Ахматом» (1:1), а от третьей строчки их по-прежнему отделяют три очка.

После 26-го тура математические шансы на чемпионство потеряли ЦСКА и «Спартак».

В 27-м туре, который пройдёт 25-27 апреля, «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо», а «Зенит» — «Ахмат». «Локомотив» отправится в гости к «Крыльям Советов», а «Балтика» на своём поле встретится с «Акроном».