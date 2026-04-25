Стал известен фаворит первого матча серии «Металлург» — «Ак Барс»

25 апреля состоится первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Металлург» — «Ак Барс». Игра пройдёт на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание запланировано на 14:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.00, а победа «Ак Барса» оценивается коэффициентом 3.20.

Ничья и овертайм идут в линии за 4.20.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, в то время как тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.76.