Названы шансы «Локомотива» победить «Крылья Советов» в Самаре

25 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив». Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 3.60, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.91. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики сомневаются в результативности матча. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Победа «Локомотива» всухую идёт за 3.90.