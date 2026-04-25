Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Рубин» в Казани

25 апреля состоится матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — ЦСКА. Игра пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 3.00, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.27. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27.

Заключить пари на результативную ничью предлагается с коэффициентом 4.75.