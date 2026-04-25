Матч-центр:
«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 5 за 1.74.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Магнитка» должна благодарить торпедовцев за нервную концовку предыдущего раунда. Победителям регулярки показали, что плей-офф ошибок не прощает и за попытку играть в курортном режиме можно поплатиться. Перед серией у «Металлурга» было достаточно и времени, и поводов поучиться на своих ошибках. Так что против «Ак Барса» команда Разина должна играть в полную силу с первых минут.

Не стал бы переоценивать казанцев за уверенный проход минского «Динамо». Да, у них многое получалось – но в первую очередь благодаря сопернику, думавшему о чём угодно, кроме хоккея. «Металлург» сильнее команды Гатиятулина по мастерству атаки и должен уверенно проходить «капканы» оппонента. Вратари у хозяев тоже получше. Конечно, залихватского хоккея в исполнении «сталеваров» не ждём, в матче точно будет забито меньше пяти голов», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Разин на территории казанцев: первый матч серии «Металлург» — «Ак Барс»
