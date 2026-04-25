«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Владимира Крикунова на матч Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».
Ставка: ТМ 5 за 1.74.
«Магнитка» должна благодарить торпедовцев за нервную концовку предыдущего раунда. Победителям регулярки показали, что плей-офф ошибок не прощает и за попытку играть в курортном режиме можно поплатиться. Перед серией у «Металлурга» было достаточно и времени, и поводов поучиться на своих ошибках. Так что против «Ак Барса» команда Разина должна играть в полную силу с первых минут.
Не стал бы переоценивать казанцев за уверенный проход минского «Динамо». Да, у них многое получалось – но в первую очередь благодаря сопернику, думавшему о чём угодно, кроме хоккея. «Металлург» сильнее команды Гатиятулина по мастерству атаки и должен уверенно проходить «капканы» оппонента. Вратари у хозяев тоже получше. Конечно, залихватского хоккея в исполнении «сталеваров» не ждём, в матче точно будет забито меньше пяти голов», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».
