«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».

«Первая игра старых знакомых, которые много раз встречались в рамках плей-офф Кубка Гагарина и Суперлиги. «Металлург» в этом сезоне, конечно, выглядит явным фаворитом всего сезона, потому что он очень уверенно пробежался по всем соперникам в регулярном чемпионате и так же достаточно быстро прошёл по оппонентам уже в первых двух раундах плей-офф.

Правда, что во встречах с нижегородским «Торпедо», что в серии с новосибирской «Сибирью» подопечные Разина уступили в одном из противостояний. Причём в серии с «Торпедо» Магнитогорск мог и вовсе отправиться на берег Волги для проведения шестой игры. Однако обстоятельства сложились удачно, и «Металлург» отправится примерно в тот же регион, но уже в рамках полуфинальной серии.

«Ак Барс» монструозно одолел минское «Динамо» в четырёх матчах. Там казанцы в достаточно близкой серии по содержанию матчей смогли переиграть соперника во многих компонентах борьбы. «Ак Барс» показал, что готов к большому сопротивлению и что эта команда просто обязана быть в полуфинале.

Но вот дальше соперником «Ак Барса» будет «Металлург». В этой серии будет зависеть многое от того, как себя поведут лидеры команд. И в первой встрече оба коллектива смогут попробовать атакующую мощь друг друга на вкус. Потом найдётся место и оборонительным действиям в этом противостоянии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».