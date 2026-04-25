«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч плей-офф КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.41.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    

«Первая игра старых знакомых, которые много раз встречались в рамках плей-офф Кубка Гагарина и Суперлиги. «Металлург» в этом сезоне, конечно, выглядит явным фаворитом всего сезона, потому что он очень уверенно пробежался по всем соперникам в регулярном чемпионате и так же достаточно быстро прошёл по оппонентам уже в первых двух раундах плей-офф.

Правда, что во встречах с нижегородским «Торпедо», что в серии с новосибирской «Сибирью» подопечные Разина уступили в одном из противостояний. Причём в серии с «Торпедо» Магнитогорск мог и вовсе отправиться на берег Волги для проведения шестой игры. Однако обстоятельства сложились удачно, и «Металлург» отправится примерно в тот же регион, но уже в рамках полуфинальной серии.

«Ак Барс» монструозно одолел минское «Динамо» в четырёх матчах. Там казанцы в достаточно близкой серии по содержанию матчей смогли переиграть соперника во многих компонентах борьбы. «Ак Барс» показал, что готов к большому сопротивлению и что эта команда просто обязана быть в полуфинале.

Но вот дальше соперником «Ак Барса» будет «Металлург». В этой серии будет зависеть многое от того, как себя поведут лидеры команд. И в первой встрече оба коллектива смогут попробовать атакующую мощь друг друга на вкус. Потом найдётся место и оборонительным действиям в этом противостоянии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

