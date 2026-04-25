«Металлург» — «Ак Барс»: ставка Артура Хайруллина на полуфинальный матч Кубка Гагарина

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Металлург» – «Ак Барс».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.77.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 02:29 (5x5)     0:2 Дыняк (Кателевский, Карпухин) – 10:01 (5x5)     0:3 Тодд (Семёнов, Марченко) – 15:33 (5x5)     1:3 Джонсон (Пресс, Толчинский) – 29:26 (5x4)     1:4 Хмелевски (Семёнов, Миллер) – 32:43 (5x5)     2:4 Петунин (Хабаров, Джонсон) – 49:34 (5x5)     2:5 Хмелевски (Тодд, Миллер) – 52:16 (5x4)    
Матч «Металлург» — «Ак Барс» 25 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Игра «Металлурга» в регулярном чемпионате оставила самое яркое впечатление — команда Андрея Разина побила рекорд КХЛ по количеству голов (пусть тут и стоит делать скидку на количество матчей, которых стало в последние годы больше) и показывала яркий атакующий хоккей. В сериях первых двух раундов «Магнитка» проиграла «Сибири» и «Торпедо» по одному матчу и, пусть и не избежав проблем, уверенно прошла дальше. По оценкам букмекеров и экспертов именно магнитогорцы — фавориты полуфинальной серии с «Ак Барсом». Но не спешите ставить на магнитогорцев.

Игровой стиль казанцев неудобен для «Магнитки», которая может не выдержать давления со стороны соперника. Потерялась под напором «Ак Барса» даже самая результативная тройка регулярки Лимож — Пинчук — Энэс, а у магнитогорцев вся команда играет в похожем стиле. При этом часто недооценивают потерю Дмитрия Силантьева, но без него первая тройка выглядит далеко не так устрашающе — Ткачёв и Канцеров во втором раунде были не слишком заметны. Молодой Козлов в ударном сочетании выглядит неплохо, вот только с Силантьевым звено играло на другом уровне.

Пока более предпочтительно выглядят казанцы и в сравнении вратарских линий — Набоков сменил Смолина в воротах «Магнитки» после единственного поражения от «Торпедо», но тоже не впечатлил. Уровень самого ценного игрока плей-офф-2024 мы прекрасно знаем, вот только в нынешнем сезоне Илья выглядит не слишком уверенно. А Смолин периодически «плыл» даже в играх с далеко не топовыми соперниками, сейчас же градус заметно повышается.

Главная награда для болельщиков (особенно нейтральных), которая может быть в этой серии — полноценные семь матчей. От 4:0 и 4:1 все уже устали — хочется настоящего плей-офф. Кружевная «Магнитка» и основательный «Ак Барс» готовы устроить зарубу, которую так любили в 2000-е. В последние годы команды встречались в плей-офф редко, так что теперь от этой серии ждём особенного драйва. А в первой игре жду результативного хоккея», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

