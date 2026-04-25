Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ростова» за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

«Российский футбол не даёт нам соскучиться. Вслед за мид-уиком и матчами 26-го тура стартует 27-й. И стартует он в субботу: матч «Ростов» — «Оренбург» откроет расписание тура. Важная игра для тех и для других. Для «Ростова», действительно, как сказал Альба, добытое очко в Москве с ЦСКА можно считать золотым, потому что вряд ли при оставшихся раскладах и соперниках ростовчане могут попасть даже в стыковые матчи, а зона вылета им уже практически не грозит. Но эта игра важна для «Ростова», потому что ещё Карпин говорил, да и вообще многие тренеры отмечали, что 30 очков — это гарантия сохранения места в РПЛ. У «Ростова» сейчас 27. И чтобы добыть 30-е очко, надо дома обыгрывать «Оренбург».

«Оренбург» — команда подвижная, хорошая. В последнем туре она одержала волевую победу над «Пари НН». Но поверить, что «Ростов» второй матч подряд проиграет аутсайдеру дома, откровенно говоря, не могу. Напомню, в прошлый раз оступились у себя во встрече с «Сочи».

«Ростов» хороший уровень движения, концентрации и взаимодействий показал в игре с ЦСКА, особенно в первом тайме. Если всё это удастся перенести на домашнюю игру с «Оренбургом» и будет суперповышенная мотивация, поддержка болельщиков, то у «Ростова» хорошие шансы этот «Оренбург» обыграть и снять все вопросы по этому сезону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

РПЛ: ЦСКА продолжает падение, а «Локомотив» устал после «Зенита»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android