«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ростов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ростова» за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Гузина – 85'    

«Ещё недавно казалось, что «Ростов» в концовке чемпионата будет избавлен от борьбы за выживание, но на деле оказалось иначе. Всего одна победа в весенней части сезона, и команда Джонатана Альбы всего в четырёх очках от зоны стыковых матчей. Этот запас мог бы быть больше, в прошлом туре ростовчане играли в Москве против армейцев и ушли на перерыв, ведя в счёте. Второй тайм прошёл уже с преимуществом хозяев поля, и они быстро счёт сравняли, а вот на большее в тот день команды не хватило — ничья 1:1.

«Оренбург» — один из конкурентов «Ростова» в борьбе за выживание. В отличие от команды Альбы, коллектив Ахметзянова весной выглядит неплохо. В прошлом туре оренбуржцы на своём поле принимали другого прямого конкурента — «Пари НН», и первый тайм хозяева провели мощно. Было ощущение, что гол в ворота нижегородцев — вопрос времени. Он и случился, но с пенальти, и забили его гости. После перерыва рисунок игры сильно не поменялся, «Оренбург» создавал больше, но никак не мог забить. В середине тайма Ахметзянов выпустил Жезуса, до этого ни разу не забивавшего в России. С разницей в пару минут случились две подачи Томпсона от угла поля, бразилец трансформирует их в голы, переворачивает игру и приносит важнейшие три очка «Оренбургу».

В этом сезоне борьба за выживание за несколько туров до финиша удивляет, ведь даже «Ростов» может вылететь напрямую, а он на 10-й строчке. Чтобы этого избежать, команде Альбы пора побеждать, и ближайший домашний матч — отличный шанс укрепить своё положение. «Оренбург» — прямой конкурент, да и в гостях он не так опасен, как на своём синтетическом поле», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
РПЛ: ЦСКА продолжает падение, а «Локомотив» устал после «Зенита»
РПЛ: ЦСКА продолжает падение, а «Локомотив» устал после «Зенита»
