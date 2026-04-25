«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Московский «Локомотив» после очень неплохой игры по содержанию в матче с «Зенитом» отправляется в гости в Самару к «Крыльям». Волжане ещё ни от чего себя не обезопасили. Для «Крыльев» каждый домашний матч — это возможность наконец-то одержать первую победу под руководством Сергея Булатова.

Недавно, как мы помним, «Крылья» сняли с пробега «Локомотив» в Кубке России, переиграв железнодорожников в серии пенальти. Но здесь немножечко другой коленкор, здесь немножечко иная ситуация. И в чемпионате «Локомотиву» тоже очень нужны очки, потому что он продолжает борьбу за третье место. И у него сейчас очень хорошие позиции. Если «Локомотив» выиграет, можно сказать, почти гарантия, что он в тройке останется. Но если выиграют «Крылья», то и у них будет хорошая диспозиция — 26 очков, тогда станет чуть-чуть полегче дышать, глядя на финиш чемпионата и возможность сохранить прописку в РПЛ даже без стыковых матчей.

Важная игра. Безусловно, качество газона в Самаре оставляет желать лучшего. На таком поле созидать достаточно непросто. Поэтому если «Крылья» чуть упростят свою игру, «Локомотиву» будет тяжело, тем более столько эмоций было выплеснуто в матче с «Зенитом». Настроиться после такого на следующий матч, да ещё и на соперника из нижней части турнирной таблицы, «Локомотиву» будет непросто. Но зато есть стандарты Батракова, есть Комличенко, который хочет реабилитироваться перед болельщиками.

Мой прогноз — «обе забьют» за коэффициент 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».