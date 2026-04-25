«Рубин» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Казани

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 1 в 1-м тайме за 2.17.

«Московские армейцы в 27-м туре РПЛ отправляются в Казань в гости к «Рубину», который после поражения в Махачкале в первом матче Артиги выдал беспроигрышную серию и достаточно надёжную и качественную игру в обороне. «Рубин» опять сыграл «на ноль», сыграл достаточно неплохо против московского «Динамо». Да, были моменты, подходы у динамовцев, но «Рубин» предстал командой очень организованной, хорошо сбалансированной и одержал абсолютно заслуженную победу в Москве на «ВТБ Арене». Правда, соперник был, может быть, не самый мотивированный. Все знают, о каком матче и турнире думают динамовцы.

У ЦСКА проблем с настроем сейчас быть не должно. Челестини под огнём критики. ЦСКА действительно играет не очень выразительно. Тренер тасует, пробует какие-то разные варианты. Но Казань для ЦСКА — место последнего чемпионства в 2016 году, «Казань Арена» — место намоленное. Посмотрим, принесёт ли удачу эта арена ЦСКА.

Побороться за третье место будет уже архисложно, но какую-то веру в себя, веру болельщикам в то, что ЦСКА ещё жив, вернуть можно.

ЦСКА редко в последних матчах забивает в первых таймах, поэтому ему надо очень агрессивно начать, бежать, стараться действовать на скоростях, которые может подхватить, а может и не подхватить «Рубин». В общем, я жду футбол обоюдоострый и очень-очень динамичный, потому что «Рубин» в хорошем состоянии, плюс возвращается Даку. Не знаю, правда, будет албанец в стартовом составе или нет. Но ЦСКА должен спровоцировать «Рубин» на хороший и агрессивный футбол.

Жду голы, причем жду голы ещё в первом тайме. Тотал 1-го тайма больше 1 мяча за 2.17 — мой прогноз на матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».