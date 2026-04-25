«Рубин» — ЦСКА: прогноз Михаила Моссаковского на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 9.5 углового за 1.93.

«Ключевые моменты этого матча — кадровые возвращения. У ЦСКА после дисквалификации вернётся Кисляк, пожалуй, лучший игрок команды этой весной и одно из немногих светлых пятен на фоне общего кризиса. Да, проблемы армейцев никуда не делись, команда по-прежнему выглядит нестабильно и говорить о каком-то уверенном преимуществе не приходится. Тем более что «Рубин» — крайне неуступчивый соперник с сохранённой ДНК Рашида Рахимова: строгая, дисциплинированная оборона и прагматичный футбол.

У казанцев тоже важное возвращение — Даку, который пропускал прошлый матч из-за дисквалификации, но сейчас в порядке и постепенно набирает форму. Его присутствие может повлиять на атакующие показатели «Рубина». Именно поэтому вариант с тоталом меньше по ударам в створ выглядит рискованно: да, по статистике «Рубин» этой весной играет «низы», но с возвращением Даку ситуация может измениться, особенно с учётом проблем ЦСКА в обороне.

А вот где просматривается более логичный вариант — это угловые. ЦСКА — самая подающая команда весны, в среднем около семи угловых за матч. При этом и соперники армейцев регулярно набирают свои цифры за счёт фланговой игры. В последних матчах ЦСКА общий тотал стабильно доходил до 13-15 угловых.

«Даже «Рубин», который в целом мало подаёт, показал в игре с «Динамо», что способен поддерживать высокий темп, — тогда было 15 угловых на двоих, из них семь у казанцев. С учётом стиля обеих команд и сценария матча тотал больше 9.5 угловых выглядит рабочим вариантом: есть основания ожидать, что обе команды наберут свою норму», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».