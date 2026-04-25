Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Рубин» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ 25 апреля

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.35.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» уже пару туров как, по сути, закончил сезон, застряв в середине турнирной таблицы, но при этом заиграл ярко. На этой неделе казанцы приезжали в Петровский парк, где играли против московского «Динамо». Обе команды ярко провели первый тайм, моментов хватало, но единственный гол оказался на счету гостей, отличился Сиве после великолепной передачи Грипши, оставившей всю оборону хозяев в дураках. После перерыва команды чуть сбавили, динамовцы старались отыграться, а «Рубин» их на этом ловил, и если бы не Игорь Лещук, то москвичи проиграли крупнее, а так всего 1:0 в пользу казанцев.

Московские армейцы на этой неделе принимали «Ростов», борющийся за выживание, и казалось, это неплохой шанс вернуться на победную поступь. Первый тайм при этом столичной команде не удался, гости чаще атаковали, и ближе к перерыву Роналдо вывел их вперёд. Второй тайм прошёл уже с преимуществом хозяев поля, и они быстро счёт сравняли, отличился Тамерлан Мусаев. А вот на большее в тот день команды не хватило — ничья 1:1.

Очередная осечка команды Фабио Челестини не позволила ей подняться выше шестого места, даже несмотря на поражение «Спартака». Теперь армейцам предстоит выездная игра в Казани, а «Рубин» в случае успеха сократит отставание от соперника до трёх очков и даже сможет подумать о финише в пятёрке. Команда Франка Артиги играет сейчас в своё удовольствие, и просто армейцам точно не будет, поэтому победителя выбрать я затрудняюсь, да и не буду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android