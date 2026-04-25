«Рубин» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ 25 апреля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.35.

«Рубин» уже пару туров как, по сути, закончил сезон, застряв в середине турнирной таблицы, но при этом заиграл ярко. На этой неделе казанцы приезжали в Петровский парк, где играли против московского «Динамо». Обе команды ярко провели первый тайм, моментов хватало, но единственный гол оказался на счету гостей, отличился Сиве после великолепной передачи Грипши, оставившей всю оборону хозяев в дураках. После перерыва команды чуть сбавили, динамовцы старались отыграться, а «Рубин» их на этом ловил, и если бы не Игорь Лещук, то москвичи проиграли крупнее, а так всего 1:0 в пользу казанцев.

Московские армейцы на этой неделе принимали «Ростов», борющийся за выживание, и казалось, это неплохой шанс вернуться на победную поступь. Первый тайм при этом столичной команде не удался, гости чаще атаковали, и ближе к перерыву Роналдо вывел их вперёд. Второй тайм прошёл уже с преимуществом хозяев поля, и они быстро счёт сравняли, отличился Тамерлан Мусаев. А вот на большее в тот день команды не хватило — ничья 1:1.

Очередная осечка команды Фабио Челестини не позволила ей подняться выше шестого места, даже несмотря на поражение «Спартака». Теперь армейцам предстоит выездная игра в Казани, а «Рубин» в случае успеха сократит отставание от соперника до трёх очков и даже сможет подумать о финише в пятёрке. Команда Франка Артиги играет сейчас в своё удовольствие, и просто армейцам точно не будет, поэтому победителя выбрать я затрудняюсь, да и не буду», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».