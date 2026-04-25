Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.48.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» не имеет права на ещё одну осечку после поражения «Ман Сити». Микель Артета получил мощный ресурс: возвращаются Калафьори и Тимбер, вне игры только Сака. У «Ньюкасла» же настоящий кризис — четыре поражения кряду, три из них в АПЛ с одинаковым счётом 1:2. Кадровая ситуация катастрофическая: дисквалификация Жоэлинтона, травма Гордона и под вопросом Шер. «Сороки» физически и морально разбиты, их привычная агрессия в центре поля сломана отсутствием лидеров.

«Канониры» при своих трибунах обязаны навязать свою игру и продолжить гонку за титул», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android