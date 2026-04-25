«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ 25 апреля

Известный в прошлом футболист дал прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1) за 1.72.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
25 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После такого обидного поражения от «Манчестер Сити» «Арсенал», конечно, уже не контролирует ситуацию в чемпионской гонке. Но шансы всё равно есть. Им нужно выигрывать свои матчи и ждать каждую осечку «Сити». В принципе, матчи ещё остаются, а английский футбол — он такой, непредсказуемый. Да, кажется, что «Манчестер Сити» своё уже не упустит, но произойти может всё что угодно. С «Ньюкаслом» «Арсеналу» нельзя терять очки. Даже ничеечка здесь будет плохим результатом. Если проиграют, думаю, на этом борьба за чемпионство уже закончится: отрыв станет слишком серьёзным.

Плюс они играют дома, а дома «Арсенал» смотрится очень сильно. Для меня в этой паре хозяева — явные фавориты. «Ньюкасл» сейчас находится во второй половине турнирной таблицы, последнюю игру проиграл и вообще выглядит не очень. А «Арсенал», несмотря на поражение от «Сити», дома всё равно играет мощно: много забивает, давит, создаёт моменты. Сейчас они как раненый зверь и в такой ситуации могут просто в пух и прах разнести соперника.

Другого выхода у хозяев нет — только победа. «Ньюкасл», как мне кажется, уже ни за что особо не борется и приедет скорее просто поиграть. А «Арсенал» будет более настроенным, более заряженным, потому что им нужно идти до конца и ждать осечки «Манчестер Сити». Здесь всё логично ведёт к победе хозяев, вероятно, с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

