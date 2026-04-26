Названы шансы «Краснодара» победить махачкалинское «Динамо»

26 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.48.

Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 7.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.35.