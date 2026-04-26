Стали известны шансы «Ахмата» отобрать очки у «Зенита»

26 апреля состоится матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.49. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.33.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87. Гол в каждом тайме идёт за 1.82.