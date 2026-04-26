Определён фаворит второго матча серии «Локомотив» — «Авангард»

26 апреля состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000», стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

В первой встрече серии омичи победили со счётом 5:2 и вышли вперёд — 1-0.

Букмекеры считают небольшим фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу ярославцев в основное время предлагается с коэффициентом 2.29. Победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 3.02. Ничейный исход можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики не ждут открытый матч. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.