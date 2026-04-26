«Милан» — «Ювентус»: букмекеры оценили шансы команд

26 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.62, а победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 2.84. Ничейный исход можно найти в линии за 3.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.