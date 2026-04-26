«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.90.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0    

«Московский «Спартак» после игры с «Краснодаром», неудачной игры по результату, но достаточно качественной по содержанию, отправляется в гости к «Пари НН».

«Пари НН» борется за выживание. Команда опустилась в зону вылета. Если посмотреть на календарь, то тут, конечно, команде Алексея Шпилевского не позавидуешь. Там и «Спартак», и ЦСКА. Действительно, очень непросто будет нижегородцам место в Премьер-Лиге сохранить.

Важная игра для Нижнего Новгорода. Вряд ли «Пари НН» успеет восстановиться после вот таких негативных эмоций, которые команда испытала в Оренбурге. Пропустить два мяча подряд, причём одинаковых, после угловых… Это достаточно сильно может ударить по эмоциональному тонусу команды.

«Спартак», даже несмотря на неудачный результат, показал хороший футбол, как я уже сказал. У «Спартака» приличная обойма игроков, которую может уверенно, без потери качества использовать Хуан Карлос Карседо.

«Спартак» — явный фаворит. Я думаю, у него есть желание всё-таки туда залезть, в эту тройку, и он должен обязательно побеждать. «Спартак» в состоянии это сделать в Нижнем Новгороде. Сама победа «Спартака» котируется очень скромно, поэтому я бы попробовал рассмотреть вариант победы «Спартака» с форой (-1) за коэффициент 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

