«Пари НН» — «Спартак»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Пари НН» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.55.

«Для меня в этом матче «Спартак», конечно, однозначный фаворит. Да, команда проиграла «Краснодару», но всё равно продолжает биться за тройку. Понятно, что за чемпионство или за второе место шансов нет, а вот за третье «Спартак» в любом случае поборется. Там и «Локомотив», и другие серьёзные соперники, но возможность зацепиться за призовое место у команды есть.

«Пари НН» тоже нужны очки, потому что они вторые снизу и находятся в тяжёлой ситуации. У них ещё есть шанс если не напрямую остаться в РПЛ, то хотя бы попасть в стыки, а это тоже возможность сохранить место в Премьер-Лиге. Поэтому они будут делать всё, будут биться, и легко «Спартаку» точно не будет. Но уровень футболистов у «Спартака» и «Пари НН» сегодня всё-таки разный. Плюс красно-белые в последних матчах очень мощно смотрятся: хорошо играют в атаке, много атакуют, забивают.

Думаю, и в этой игре «Спартак» должен забить и выиграть. Тем более команда приедет злой после обидного поражения от «Краснодара». Я считаю, они не должны были проигрывать тот матч: спорный пенальти сильно повлиял на игру. При всём уважении к «Пари НН», не вижу здесь, за счёт чего они могут зацепиться за очки. «Спартак» выше классом, у него сильнее состав, и мотивация тоже серьёзная — нужно продолжать борьбу за призовое место. Такие матчи команда просто обязана забирать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».