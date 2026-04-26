Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Краснодар» — «Динамо» Мх: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 за 1.90.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тяжелейшая игра дома ждёт «Краснодар», лидера чемпионата, у которого не такая большая и глубокая обойма игроков. Ротировать состав практически невозможно Мураду Мусаеву. И после очень тяжёлого, изнурительного матча, даже нескольких матчей подряд — с «Зенитом», «Балтикой» и «Спартаком», «Краснодару» играть против супермотивированного «Динамо» из Махачкалы под руководством Вадима Евсеева.

Но сейчас всё в руках «Краснодара». Матчем в Москве со «Спартаком» он, можно сказать, выиграл чемпионат. Теперь этот чемпионат «Краснодар» может только проиграть, если будет оступаться. Всё в его руках и возможностях. И дома отпускать Махачкалу точно нельзя.

В прошлом сезоне драматичнейшая игра была с Махачкалой, но на выезде. Здесь, учитывая супернадёжную игру «Краснодара» в обороне, я большого количества голов не жду. Эмоции уже не те. Да, поддержка болельщиков будет обеспечена, но эту Махачкалу надо правильно сдержать. Я думаю, что Мусаев прекрасно понимает, как это сделать.

Мой прогноз на этот матч — победа «Краснодара» и тотал меньше 3.5 за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Вадим Евсеев влетает в чемпионскую гонку
