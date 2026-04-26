«Краснодар» — «Динамо» Мх: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ 26 апреля

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 1.5 за 1.65.

«Матч, в котором «Краснодар» должен подтверждать лидерство и брать свои очки. Главное отличие команды в этом и прошлом сезоне — умение добиваться результата. «Краснодар» стал прагматичнее, местами даже циничнее, но именно это и приносит очки в ключевые моменты. Достаточно вспомнить концовки матчей со «Спартаком», «Балтикой» или второй тайм с «Зенитом». Несмотря на короткую скамейку, команда находит ресурс добавлять по ходу игры и дожимать соперников — в том числе за счёт таких джокеров, как Жубал.

По составу у хозяев, вероятно, не будет Дугласа Аугусто в старте, но в домашнем матче с Махачкалой это не критично. У гостей ситуация сложнее: есть потери, в том числе не сыграет Шумахов, и в целом уровень глубины состава ниже. С учётом разницы в классе и текущей формы, «Краснодар» должен контролировать игру и создавать достаточное количество моментов.

Чистую победу брать не слишком интересно из-за низкого коэффициента, поэтому логичнее рассмотреть комбинированный вариант. С учётом атакующего потенциала хозяев и их способности дожимать соперника, напрашивается сочетание победы «Краснодара» с небольшим тоталом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».