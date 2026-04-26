«Краснодар» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на матч 27-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.00.

«Краснодар» на прошлой неделе сначала упустил лидерство: команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Балтикой» и позволила «Зениту» себя опередить. Уже на этой неделе петербуржцы сами потеряли очки в матче с «Локомотивом», и «быки» могли вернуть себе первую строчку. Но соперником «Краснодара» был другой столичный клуб «Спартак», который здорово смотрелся весь первый тайм, а на 38-й минуте открыл счёт благодаря голу Мартинса. Но перед перерывом гости отыгрались: мяч попал в руку Умярова, а Сперцян реализовал пенальти. Второй тайм получился схожим, москвичи были опаснее, а краснодарцы изредка отвечали, но за пять минут до конца основного времени Жубал забил и принёс своей команде три очка.

«Динамо» из Махачкалы в прошлом туре гостило в Самаре, а соперником был прямой конкурент в борьбе за выживание «Акрон». Стартовала встреча для хозяев здорово, уже на девятой минуте Роберто Фернандес вывел их вперёд. При этом моментов хватало у обеих команд, но до перерыва голов больше не было. Рисунок во втором тайме не изменился, обе команды создавали моменты, но Гудиев и особенно Волк раз за разом спасали свои ворота. И всё же динамовцы нашли свой момент: Джавад Хоссейннежад забил и сравнял счёт на 75-й минуте. Далее были ещё моменты, но голов команды больше не увидели.

«Краснодар», обыграв «Спартак», вернул себе первую строчку в таблице, но впереди ещё четыре тура. А ещё у команды Мурада Мусаева на этом отрезке важный ответный матч в рамках Кубка России с московским «Динамо». Махачкалинцы борются за выживание и, учитывая, что все конкуренты регулярно набирают очки, попробуют совершить чудо в Краснодаре. Однако я в чудеса не верю и думаю, что команда Мурада Мусаева без серьёзных проблем заберёт три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».