«Динамо» М — «Сочи»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» М — «Сочи».

«Московские динамовцы снова сыграют дома — в 27-м туре им будет противостоять «Сочи», последняя команда чемпионата. И у многих может сложиться такое ложное впечатление, что «Динамо» уже всё, бросило якорь и вёсла в чемпионате, команде явно не хватает эмоций. Но думаю, что каждый матч чрезвычайно важен для Ролана Гусева, он это сам прекрасно понимает, старается игроков настраивать на матчи, но не всё получается. И в матче с «Рубином» мы видели не самую убедительную игру, до этого динамовцы потеряли очки с «Оренбургом», с «Акроном» были близки к потере очков, но забили мяч в самой концовке, с «Пари НН» сложная была встреча для «Динамо». Но если после ничьей с «Оренбургом» и поражения дома от «Рубина» ещё одна домашняя неудача будет, к тому же с последней командой чемпионата, это уже перебор.

«Сочи» же одержал три победы подряд и как будто бы оттолкнулся ото дна. Теплится надежда, что могут зацепиться за стыковые матчи. Но по календарю сделать это будет очень сложно. Сочинцам надо будет лезть вперёд — и «Динамо» может этим воспользоваться.

Если «Динамо» сыграет правильно и поправит КПД в атакующей линии, то на сей раз приостановит «Сочи» и вернёт какой-то позитив в расположение команды, в умы болельщиков. Так, конечно, легче будет готовиться к ответному матчу с «Краснодаром» в Кубке России.

Мой прогноз — «победа «Динамо» и тотал больше 2.5». Думаю, здесь должны быть голы, голов должно быть немало, учитывая, что оборону «Сочи» никак сверхнадёжной не назовёшь, даже несмотря на три победы подряд, две из которых были сухими. Да, в организации команда прибавила, но пора бы «Сочи» оступиться. Вот так смотришь, нет этого запаса прочности. Возможно, оступится сочинская команда именно в игре с динамовцами», — приводит слова Генича «РБ Спорт».