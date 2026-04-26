«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: тотал «Зенита» два-три гола за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«Петербургский «Зенит» сыграет дома против немотивированного грозненского «Ахмата». Такое ощущение, что «Ахмат» уже как будто бы чуть сбавил обороты, сбавил в единоборствах, в желании, в энергии. Как ни старается Черчесов, но сейчас в нужное русло вернуть «Ахмат» не всегда получается. Можно сказать, что «Ахмат» отскочил в игре с «Балтикой», потому что та была ближе к победе. У неё и попадание в перекладину, и несколько хороших моментов, плюс «Ахмат» ещё и отыгрывался. С этим автоголом Андраде, конечно, немножечко повезло.

«Ахмат» играет на выезде. Мы видели, как грозненцы недавно сыграли в матче с московским «Спартаком», тоже в выездной игре. Достаточно много тогда позволили сопернику создать. Думаю, «Ахмату» может не хватить концентрации и на матч в Петербурге.

«Зенит» много сил потратил в последних играх — и в Махачкале, когда с трудом одержали победу, и с «Краснодаром», и с «Локомотивом» в Москве. Но вот эта драматичнейшая развязка, отбитый пенальти Адамовым как-то, может быть, «Зенит» дополнительно подхлестнут. Плюс петербуржцы играют дома и понимают, что им снова надо догонять. И здесь группа атаки «Зенита» должна сыграть поагрессивнее. Да, не будет Глушенкова по причине дисквалификации, но есть игроки, которые могут его качественно заменить.

«Ахмат» немного при Черчесове пропускает, поэтому вряд ли даже в Петербурге пропустит больше трёх, но и «Зенит» вряд ли забьёт меньше двух. Выбрал на этот матч вариант — индивидуальный тотал «Зенита» два-три гола за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Зенит» — «Ахмат». Черчесов усмирит Соболева
«Зенит» — «Ахмат». Черчесов усмирит Соболева
Комментарии
