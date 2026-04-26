«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ 26 апреля

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат».

«Ну что, последние игры, последние шансы. Здесь уже осечек быть не должно, потому что «Краснодар» снова обогнал «Зенит», теперь любая потеря очков может стоить чемпионства. Поэтому для сине-бело-голубых здесь всё максимально просто — нужно выходить и обыгрывать «Ахмат». Других вариантов нет, даже думать о них нельзя, потому что давление сейчас колоссальное, каждая ошибка может стать решающей.

Тем более совсем недавно «Спартак» показал, как можно обыгрывать «Ахмат», причём сделал это достаточно уверенно. Да, у «Зенита» сейчас есть проблемы в игровом плане, нет той цельной игры, которая была раньше. Но при этом команда продолжает набирать очки, пусть и тяжело, скрипя зубами, где-то на характере, где-то за счёт индивидуального мастерства игроков. Но сейчас игра дома, это тоже важный фактор.

Думаю, «Ахмат» постарается навязать борьбу и может даже забить, но вряд ли сможет выдержать давление на протяжении всего матча. «Зенит» понимает, что стоит на кону, и должен забирать эту игру. Полагаю, будет непросто, но петербуржцы всё равно возьмут свои очки. Вижу что-то вроде 2:1. Потому что если здесь не выиграть, то можно уже в этом туре серьёзно осложнить себе борьбу за чемпионство», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».