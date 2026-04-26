Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ 26 апреля

«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ 26 апреля
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.84.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 8'     2:0 Энрике – 11'    

«Ну что, последние игры, последние шансы. Здесь уже осечек быть не должно, потому что «Краснодар» снова обогнал «Зенит», теперь любая потеря очков может стоить чемпионства. Поэтому для сине-бело-голубых здесь всё максимально просто — нужно выходить и обыгрывать «Ахмат». Других вариантов нет, даже думать о них нельзя, потому что давление сейчас колоссальное, каждая ошибка может стать решающей.

Тем более совсем недавно «Спартак» показал, как можно обыгрывать «Ахмат», причём сделал это достаточно уверенно. Да, у «Зенита» сейчас есть проблемы в игровом плане, нет той цельной игры, которая была раньше. Но при этом команда продолжает набирать очки, пусть и тяжело, скрипя зубами, где-то на характере, где-то за счёт индивидуального мастерства игроков. Но сейчас игра дома, это тоже важный фактор.

Думаю, «Ахмат» постарается навязать борьбу и может даже забить, но вряд ли сможет выдержать давление на протяжении всего матча. «Зенит» понимает, что стоит на кону, и должен забирать эту игру. Полагаю, будет непросто, но петербуржцы всё равно возьмут свои очки. Вижу что-то вроде 2:1. Потому что если здесь не выиграть, то можно уже в этом туре серьёзно осложнить себе борьбу за чемпионство», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android