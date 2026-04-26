«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.

«Первая встреча в данной полуфинальной серии прошла с очень ощутимым преимуществом «Авангарда», который, как мы и предсказывали ранее, уже почувствовал вкус матчей на вылет. Всё дело в том, что соперник омичей по предыдущему раунду смог оказать совершенно иное сопротивление по сравнению с тем, что было у ярославского «Локомотива» в 1/4 финала данного розыгрыша Кубка Гагарина. Тем более что и «Нефтехимик» в первом раунде оказался крепким орешком, который попил немало крови у коллектива Ги Буше. В итоге омичи к полуфиналу плей-офф подошли полностью подготовленными.

А вот «Локомотив» в первой игре продемонстрировал всей хоккейной общественности, что не был до конца готов к такому напору «Авангарда». Время исправляться, тем более что Ярославль поедет после этой встречи на выезд к омичам. И ехать в устремлённый к кубку Омск при 0-2 в серии — это практически приговор для «Локомотива» в данном противостоянии. Боб Хартли имеет за плечами огромную, насыщенную и очень длинную карьеру хоккейного тренера. Он знает, какие слова найти для своих хоккеистов после 2:5 в первой игре. Хотя, кажется, их сейчас и настраивать лишний раз не нужно.

В «Локомотиве» собраны классные игроки, которые сами знают, что стоит делать в сложных сериях как раз с омским «Авангардом». Правда, пока всё не выглядит так, что «Локомотив» сможет третий год подряд пройти омичей. Однако во второй встрече ярославцы сравняют счёт в серии», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».