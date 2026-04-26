«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на второй матч серии Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.35.

«Перед стартом полуфинала мы ждали шахматы и «низ», но первый матч серии очень быстро сломал эту картину. 2:5 дома — это не просто поражение, это удар по привычному сценарию Ярославля. «Локомотив» снова провалил стартовый отрезок, и Георгий Иванов сказал об этом прямо: «Мы сегодня не вышли на игру, опять провалили первый период — как и в прошлых сериях». И вот это ключ на второй матч: вопрос не в тактике, а в том, насколько быстро Ярославль вернёт свою норму по концентрации и дисциплине.

Сам матч при этом не выглядел так, будто «Авангард» на 60 минут был сильнее во всём. У «Локомотива» были моменты, было владение, был шанс Берёзкина «один в один», но Омск забивал из своих эпизодов очень хладнокровно — и два гола прилетели максимально неприятно: первый нелогичный с рикошетом, второй — за 0,6 секунды до сирены. Такой гол «в раздевалку» в плей-офф ломает не счёт, а голову.

Дальше Ярославль сам усложнил себе задачу. Хартли после игры сказал честно: «Лёгкие пропущенные голы? Всё просто, нужна полная концентрация… Большинство? Слишком много плохих решений. Мы плохо распоряжались шайбой». И это важнее любых «не пошло». Потому что «Локомотив» в этой серии не может позволить себе лишние ошибки с шайбой и подаренные смены — «Авангард» моментально наказывает. Буше при этом тоже не делал вид, что всё идеально: «Матч получился странным… я недоволен тем, что увидел… в следующем матче они выйдут показывать свой лучший хоккей, а мы выйдем показывать хоккей лучше, чем сегодня». То есть Омск прекрасно понимает: второй матч будет совсем другим по плотности и по реакции хозяев.

Жду максимально злой и собранный «Локомотив» с первых смен. Здесь уже не про «переждать» и «войти в игру» — дома нельзя отдавать серию 0-2 перед выездом. Думаю, Ярославль добавит именно в том, что сам называл проблемой: концентрация, решения в большинстве и дисциплина без ненужных удалений. А «Авангард» вряд ли снова получит такой подарок в виде двух лёгких шайб и гола «в раздевалку». По ощущениям, это тот матч, где «Локомотив» обязан ответить и вернуть серию в равновесие», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».