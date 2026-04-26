«Милан» — «Ювентус»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Милан» — «Ювентус».

Ставка: победа «Милана» за 2.93.

«Милан» вряд ли уже рассчитывает на победу в Серии А, тут уже впору смотреть вниз по таблице, а «Ювентус» в любом случае — один из главных раздражителей. Букмекеры симметрично оценивают шансы, на мой взгляд, «старая синьора» слишком прагматична в топ-матчах, что часто приводит к ошибкам в концовке. В условиях, когда оба клуба борются за четвёрку, «россонери» обязаны использовать фактор родного «Сан-Сиро», выжав максимум из своих моментов. Предполагаю, что будет минимальная и тяжёлая победа хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».