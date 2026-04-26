«Милан» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на встречу Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Милан» — «Ювентус».

«Историческое противостояние. Такие матчи всегда стоят особняком, потому что здесь важна не только текущая форма команд, но и вся история, принципиальность, настрой. Поэтому часто игра получается не столько про качество футбола, сколько про борьбу, эмоции и про то, кто лучше выдержит давление. В таких встречах команды редко рискуют с первых минут, стараются действовать аккуратно и не допускать ошибок, потому что цена любого эпизода очень высокая, любая ошибка может сразу повлиять на итог встречи.

Думаю, здесь просматривается ничейный результат — где-то 1:1. Данный счёт действительно часто бывает в матчах такого уровня, когда соперники хорошо знают друг друга и стараются не раскрываться лишний раз. Но при этом нельзя исключать, что кто-то всё-таки дожмёт и выиграет в один мяч, потому что один эпизод может всё решить, особенно в концовке, когда команды устают.

Футбол этим и отличается — можно долго прогнозировать, разбирать, искать закономерности, а потом один момент все переворачивает. Кто-то выйдет, забьёт — и всё пойдёт по другому сценарию. Игра может уйти и в минимальную победу одной из сторон, если кто-то лучше реализует свой шанс, но лучший вариант здесь ничья, где-то со счётом 1:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».