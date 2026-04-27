Названы шансы «Металлурга» сравнять счёт в серии с «Ак Барсом»

Названы шансы «Металлурга» сравнять счёт в серии с «Ак Барсом»
Комментарии

27 апреля в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, в котором сыграют «Металлург» и «Ак Барс». Начало — в 17:00 мск. Счёт в серии 1-0 в пользу казанцев.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Ак Барса» по итогам 60 минут оценили в 3.05. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.00.

Аналитики считают, что у казанцев больше шансов пройти в финал. Поставить на то, что серию выиграет «Ак Барс», можно за 1.65, а на команду Андрея Разина предлагают коэффициент 2.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.53.

Победа «Металлурга» с учётом овертайма идёт за 1.66, итоговый успех «Ак Барса» доступен за 2.27.

