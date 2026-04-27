«Торпедо» — «Факел»: букмекеры оценили шансы команд

27 апреля состоится матч 31-го тура Первой лиги «Торпедо» — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 2.72. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 2.93. Ничейный исход можно найти в линии за 3.03.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Гол в каждом тайме доступен за 2.05.