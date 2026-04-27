Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Акрон»: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ

Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Акрон».

Ставка: победа «Балтики» за 1.70.

Российская Премьер-лига. 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа «Спартака» в Нижнем Новгороде отбросила «Балтику» на пятое место в турнирной таблице, правда, при этом необходимо добавить, что у калининградцев есть в запасе домашний матч с «Акроном», который, в свою очередь, тоже сильно нуждается в очках, потому как ведёт борьбу за выживание.

Команда из Тольятти на данный момент идёт на 13-м месте и в случае победы переместится сразу на три позиции вверх, обойдя «Ростов» по результату личной встречи. Но в Калининграде выиграть непросто. По крайней мере, в этом сезоне этого никому пока так и не удалось сделать. «Балтика» вообще проиграла лишь 2 матча в чемпионате из 26. В последний раз в Санкт-Петербурге 27 февраля. С тех пор — две победы и пять ничьих. У «Балтики» самая надёжная оборона в Премьер-Лиге — лишь 16 пропущенных мячей.

Вполне естественно, что в предстоящем матче «Балтика» фаворит, и калининградцы сделают всё, чтобы взять очередные три очка и догнать в таблице «Локомотив», который в этом туре оступился в Самаре. В матче первого круга «Балтика» выиграла в гостях (2:0), затем с более крупным счётом победила во встрече группового этапа Кубка России (3:0).

Уверен в победе калининградцев. Наиболее вероятный счёт — 1:0 или 2:0», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

«Балтика» — «Акрон». Калининград ещё не договорил
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android