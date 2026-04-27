«Балтика» — «Акрон»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России 27 апреля

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Балтика» — «Акрон».

Ставка: победа «Акрона» по угловым с форой (+2.5) за 1.82.

«Встречаются команды, которые находятся в разных частях турнирной таблицы. «Балтика», находящаяся на пятом месте и ещё имеющая возможность побороться за третью строчку, сыграет с «Акроном», который старается сохранить место в РПЛ. В активе гостей 24 очка и пока 13-е место в таблице.

«Акрон» в 2026 году ещё ни разу не побеждал. В восьми матчах лишь трижды тольяттинцы сумели сыграть вничью, все игры закончились со счётом 1:1 — с «Ахматом» и махачкалинским «Динамо» дома, а также с «Рубином» на выезде. В семи встречах из восьми «Акрон» минимум один гол забивал. Три мяча из 10 забил Дзюба. Статистика Дзюбы в сезоне — 24 игры в чемпионате и восемь забитых голов. Первый вариант для прогноза — Дзюба забьёт.

Второй вариант — обе команды забьют. Про статистику «Акрона» я уже сказал, теперь про «Балтику». Четыре последних матча завершили вничью — на выезде 1:1 с «Ахматом», 2:2 сыграли с махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром», а также дома 2:2 с «Пари НН». Дважды оставили свои ворота на замке. Эти две встречи прошли в Калининграде — с ЦСКА 1:0 и с «Сочи» 4:0. Так что второй вариант, уверен, сыграет.

А мой вариант связан с угловыми — фора гостей (+2.5). Статистика угловых «Балтики» в последних четырёх матчах на своём стадионе — с «Зенитом» на Кубок 0:1 (угловые 4:3), с ЦСКА 1:0 (угловые 5:6), с «Сочи» 4:0 (угловые 1:1) и с «Пари НН» 2:2 (угловые 4:5). Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».