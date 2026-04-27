«Балтика» — «Акрон»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Калининграде

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Балтика» — «Акрон».

Ставка: победа «Балтики» за 1.65.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
27 апреля 2026, понедельник. 20:00 МСК
«Балтика» в последнее время угодила в ничейное пике. Калининградцы сыграли трижды подряд с одинаковым счётом 2:2 — сначала в гостях с махачкалинским «Динамо», затем дома с «Пари НН», а после в Краснодаре. Казалось, что в прошлом туре серия должна прерваться, команда Андрея Талалаева гостила в Грозном и мощно провела первый тайм. Правда, голов болельщики в нём не увидели. После перерыва давление «Балтики» принесло плоды, на 51-й минуте Ласерда вывел гостей вперёд. Но вели калининградцы в счёте недолго, Андраде отправил мяч в свои ворота, и команда Талалаева в четвертый раз подряд сыграла вничью, но на сей раз 1:1.

«Акрон» — худшая команда весенней части сезона по результатам, команда из Тольятти не одержала ни одной победы в 2026 году, но периодически играет вничью. В прошлом туре коллектив Заурбека Тедеева на своём поле принимал прямого конкурента в борьбе за выживание махачкалинское «Динамо». Стартовал «Акрон» здорово, уже на девятой минуте Роберто Фернандес вывел их вперёд. При этом моментов хватало у обеих команд, но до перерыва голов больше не было. Рисунок во втором тайме не изменился, обе команды создавали моменты, но Гудиев и особенно Волк раз за разом спасали свои ворота. И всё же динамовцы нашли свой момент, Джавад Хоссейннежад забил и сравнял счёт на 75-й минуте. Далее были ещё моменты, но голов команды больше не увидели.

Эта встреча важна для «Акрона», уже семь встреч в туре сыграно, и по их результатам команда Заурбека Тедеева опустилась в зону стыковых матчей. «Балтика» в случае победы в этом матче может догнать «Локомотив», который идёт на третьем месте. Нас ждёт игра в Калининграде, и дома команда Андрея Талалаева не проигрывает, да и с аутсайдером должна брать три очка», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Балтика» — «Акрон». Калининград ещё не договорил
«Балтика» — «Акрон». Калининград ещё не договорил
