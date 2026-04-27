«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на матч Кубка Гагарина

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.08.

«В первой встрече магнитогорцы не смогли одолеть соперника и были полностью им переиграны. «Ак Барс» оказался куда более готовым к полуфиналу данного розыгрыша Кубка Гагарина. Коллектив Гатиятулина уверенно забрал первый матч и повёл в серии. Однако расстановка сил в первом противостоянии будто бы продемонстрировала нам уязвимость оборонительных действий магнитогорского «Металлурга». «Ак Барс» уверенно переиграл соперника, по сути не оставив никаких шансов коллективу Андрея Разина.

Во второй встрече «Металлургу» кровь из носу нужно забирать победу, потому что ехать в Казань при счёте в серии 0-2 будет максимально неприятно. «Металлург» не зря же, в конце концов, так рвал и метал в регулярном чемпионате, чтобы в полуфинале очень легко отдать серию казанскому «Ак Барсу». Хотя, конечно, коллектив из Республики Татарстан является самым сильным соперником на пути «Металлурга» к Кубку в этом сезоне.

Уверен, что в понедельник звёзды сойдутся так, что Магнитогорск одержит первую победу в серии и сравняет счёт. В данном противостоянии должно быть интересно и непредсказуемо, ибо всегда эти коллективы показывали искромётный и классный хоккей в очных встречах друг с другом», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».