«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч плей-офф КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.78.

«Первый матч серии получился неожиданно похожим на то, чего мы ждали от Казани ещё во втором раунде — «Ак Барс» не просто выиграл, а сразу забрал сценарий. 0:3 после первого периода — это не про «случайно залетело», это про то, что «Магнитка» психологически не выдержала стартовый натиск. Руслан Исхаков после игры сказал максимально честно: «Психологически мы оказались не готовы к натиску… В плей-офф такое не прощается». А Разин добавил ещё жёстче: «0:3 в первом периоде не отражает всей немощности, которую мы показали в начале матча».

Дальше, конечно, «Металлург» матч выровнял. Второй и третий периоды закончились 1:1 — это как раз тот слой, за который «Магнитка» может зацепиться перед игрой № 2. Разин и сам отметил, что во втором и третьем периодах команда показала: «Мы можем играть, осталось добавить наглости и убрать робость». Но при этом важный момент: даже когда хозяева ожили и начали ловить Казань на скорости, у «Ак Барса» всё равно сохранялся контроль по ощущениям. Они не развалились, не поплыли и не превратили матч в «бей-беги», а продолжили играть взрослый плей-офф — терпение, структура и своевременные ответы.

И ещё одна ключевая штука — Казань забила именно так, как любит забивать в плей-офф. Пятак, трафик, добивания, контратаки и дисциплина. Первый гол — прострел на пятак, второй — со входа в зону, третий — как наказание за хаос в обороне. Плюс показательная история с отменённой шайбой «Магнитки» — «Ак Барс» сразу же вернул игру под контроль, а потом ещё и добил голом Тодда. И, наконец, Хмелевски. Его первая шайба фактически прибила попытку «Металлурга» вернуться, а в концовке он же закрыл матч голом в большинстве.

Жду гораздо более злой и собранный «Металлург» в старте — второй раз подряд так «проспать» дома нельзя. «Магнитка» точно пойдёт в скорость и будет пытаться давить сменами и темпом, чтобы не дать Казани комфортно засушить игру. Но при этом не верю, что «Ак Барс» вдруг превратится в команду, которая посыпется от одного активного отрезка.

«Ак Барс» умеет терпеть, умеет играть на нервах и готов выигрывать матч не только хоккеем, но и дисциплиной, особенно на выезде. Вижу сценарий, где игра снова будет плотной, где «Металлургу» придётся выгрызать каждый гол, а «Ак Барс» спокойно дождётся своих шансов. 2:2 и дальше как карта ляжет — абсолютно рабочая картинка», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».