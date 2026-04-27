«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».

Ставка: победа «МЮ» за 1.89.

«Брентфорд» — неплохая команда, крепкий середнячок английской Премьер-лиги. Они идут в середине таблицы, смотрятся нормально, но, в принципе, ни за что серьёзное уже не борются. За Лигу чемпионов — нет, за Лигу Европы шансов тоже немного, потому что выше в таблице есть команды, которые идут стабильнее. Поэтому для «Брентфорда» это скорее просто матч чемпионата.

А вот «Манчестер Юнайтед» борется за Лигу чемпионов, конечно, и цепляется за призовые места. За золото и серебро шансов уже нет, но за бронзу, за третье место, нужно держаться. Тем более дома, с «Брентфордом», такие очки терять нельзя. Если гости могут приехать просто поиграть в футбол, «Манчестеру» нужно удерживаться в тройке. Думаю, самоотдача у манкунианцев будет запредельная, в отличие от «Брентфорда».

«Манчестер Юнайтед» для меня фаворит при всём уважении к сопернику. Да, не всё у них идеально, не всегда команда выглядит ярко и стабильно, но дома они должны переигрывать «Брентфорд». Уровень и мотивация здесь на стороне хозяев. Манкунианцам нужны очки, нужно держаться в зоне Лиги чемпионов, поэтому такие матчи дома они должны забирать. Думаю, «Манчестер Юнайтед» справится и выиграет», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».